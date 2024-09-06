Звезду OnlyFans арестовали во время отпуска в арабской стране за распространение порно

Американская эротическая модель, звезда платформы OnlyFans Алексас Морган была арестована во время отпуска в Иордании по обвинению в распространении порнографического контента. Об этом сообщает портал The Daily Star.

Отмечается, что Морган задержали в арабской стране в середине августа. По словам модели, пятеро мужчин ворвались в гостиничный номер, где она проживала, и изъяли у нее мобильный телефон и другие электронные устройства.

Звезде OnlyFans предъявили обвинение в распространении откровенного контента, ей запретили покидать Иорданию. Уточняется, что Морган грозит тюремное заключение на срок не менее шести месяцев, а также штраф в размере от 9 до 15 тысяч динаров (от 1,1 до 1,9 миллиона рублей).

Ранее сообщалось о том, что известную американскую порноактрису Кендру Сандерленд задержали в США за хранение наркотиков. Сама звезда фильмов для взрослых заявила, что не считает себя преступницей.