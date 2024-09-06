Кардиолог назвала важную привычку здоровых людей

Кардиолог Бокерия: люди, которые планируют приемы пищи, здоровее других

Люди, которые планируют свои приемы пищи, остаются здоровыми дольше, чем отказывающиеся от подобной практики, рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия. Важную привычку здоровых людей она назвала в своем Telegram-канале.

По ее словам, в основном это происходит потому, что для запланированного приема пищи люди тщательнее подбирают продукты и, как следствие, останавливают свой выбор на полезной еде. Кроме того, продолжила Бокерия, они меньше перекусывают чем-то вредным в промежутках между приемами пищи.

Чтобы стать здоровым, важно также каждое утро завтракать, добавила Бокерия. «Как показывает статистика, люди, которые завтракают, живут дольше и меньше болеют», — заключила кардиолог.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева посоветовала россиянам с определенными диагнозами отказаться от кофе. Она напомнила, что в кофе содержится кофеин, который может увеличивать пульс и повышать артериальное давление.