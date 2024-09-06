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15:42, 6 сентября 2024Россия

Минобороны раскрыло число сдавшихся в плен солдат ВСУ

Минобороны: за неделю в плен сдался 41 украинский солдат

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

За неделю десятки солдат Вооруженных силы Украины (ВСУ) сложили оружие и сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции в Telegram.

За период с 31 августа по 6 сентября российский обменный фонд пополнился 41 украинским военнослужащим, уточнили в военном ведомстве. Сведений о местах пленения солдат противника не приводится.

За указанный период по объектам на территории Украины было нанесено 17 групповых ударов дальнобойным оружием. В результате атак были поражены объекты военной инфраструктуры противника, районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также сборочные предприятия ракетно-космической промышленности Украины.

Ранее 6 сентября Минобороны России отчиталось о потерях Киева за месяц боев в Курской области, попытку вторжения в которую ВСУ предприняли в начале августа. По данным министерства, украинские войска потеряли свыше десяти тысяч человек, 81 танк, свыше 700 единиц прочей бронетехники с 76 артиллерийских орудий.

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      Алан Босиков
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