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14:02, 6 сентября 2024Россия

Раскрыты потери ВСУ за месяц боев в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за месяц боев в Курской области потеряли более 10 400 бойцов

Фото: Alina Smutko / Reuters

За месяц боев в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 10 400 военнослужащих. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10400 военнослужащих, 81 танк, 41 боевая машина пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.

Помимо того, противник лишился семи американских реактивных систем залпового огня HIMARS, пяти М270 MLRS производства США, восьми пусковых установок зетных ракетных комплексов, а также двух транспортно-заряжающих машин.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

2 сентября президент России Владимир Путин заверил, что с «бандитами, которые забрались (...) в Курскую область», разберутся. При этом глава государства отметил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом.

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      Никита Абрамов
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