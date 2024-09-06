Популярный комик раскрыл отношение к мату и посоветовал смотреть интервью Хазанова

Известный российский стендап-комик Александр Малой раскрыл отношение к мату. О роли нецензурной лексики в своих выступлениях он порассуждал в подкасте «Правило 34», доступном на YouTube.

«Говорить без мата, на самом деле, сложно. Выступать — тем более сложно без мата. Это признак того, что человек заботится о своем языке. Он бесконечно думает о том, как сказать, что сказать», — отметил юморист. По его мнению, когда люди избегают ругательств в речи, в их мозге формируются новые нейронные связи.

Также Малой призвал посмотреть интервью артиста Геннадия Хазанова или его современников и обратить внимание на то, как богата их речь, и на то, что они не используют нецензурную лексику. «У них в культурном коде не было [принято] материться», — подчеркнул он.

Ранее звезда телепроекта «Уральские пельмени» Максим Ярица сформулировал свое отношение к нецензурной брани в юморе. Мат в шутках он счел отвратительным.