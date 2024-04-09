Звезда «Уральских пельменей» раскрыл отношение к мату в юморе

Участник «Уральских пельменей» Ярица назвал отвратительным мат в юморе

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Максим Ярица назвал отвратительным мат в юморе. Свое отношение к нецензурной лексике в шутках он раскрыл в интервью блогеру Андрею Пределину, доступном на YouTube.

Как отметил звезда шоу, вокруг того, можно материться в юморе или нет, происходит много дискуссий. По его мнению, неприличные номера и нецензурная лексика в юморе привлекали зрителей, потому что это было под запретом. «Но потом, казалось бы, должно сойти на нет и совсем уйти. Я считаю, что это должно быть запрещено на сцене, это отвратительно», — высказался Ярица.

По словам участника проекта, артисты должны нести пользу зрителям. «А раз ты уже на сцене, ты обязан хорошее делать, ты выходишь на сцену не просто поржать, а все равно ты должен стараться что-то хорошее донести», — указал артист.

Ранее администратор по питанию команды «Уральские пельмени» Валерия Хусаинова раскрыла райдер артистов. «Самое главное, что должно всегда присутствовать на столе, это овощи и фрукты», — отметила она. По ее словам, почти все актеры следят за рационом и стараются вести здоровый образ жизни.