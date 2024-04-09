Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:44, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» раскрыл отношение к мату в юморе

Участник «Уральских пельменей» Ярица назвал отвратительным мат в юморе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Максим Ярица назвал отвратительным мат в юморе. Свое отношение к нецензурной лексике в шутках он раскрыл в интервью блогеру Андрею Пределину, доступном на YouTube.

Как отметил звезда шоу, вокруг того, можно материться в юморе или нет, происходит много дискуссий. По его мнению, неприличные номера и нецензурная лексика в юморе привлекали зрителей, потому что это было под запретом. «Но потом, казалось бы, должно сойти на нет и совсем уйти. Я считаю, что это должно быть запрещено на сцене, это отвратительно», — высказался Ярица.

По словам участника проекта, артисты должны нести пользу зрителям. «А раз ты уже на сцене, ты обязан хорошее делать, ты выходишь на сцену не просто поржать, а все равно ты должен стараться что-то хорошее донести», — указал артист.

Ранее администратор по питанию команды «Уральские пельмени» Валерия Хусаинова раскрыла райдер артистов. «Самое главное, что должно всегда присутствовать на столе, это овощи и фрукты», — отметила она. По ее словам, почти все актеры следят за рационом и стараются вести здоровый образ жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Телефоны все убрали». Оренбургский губернатор резко обратился к жителям на встрече. Что на это ответили в Кремле?

      В бывшей республике СССР захотели запретить молоко из России

      Российский студент придумал новый способ быстро вылечить зубы

      Женщина услышала шум и наткнулась 2,5-метрового аллигатора у себя в коридоре

      Подсветка ПК оказалась опасной для видеокарт

      Ведущая Первого канала показала фигуру в купальнике в день 42-летия

      Глава евродипломатии выступил против ударов по Запорожской АЭС

      Командир рассказал об оставленных в районе Клещеевки военных ВСУ

      В Госдуме отреагировали на донос из-за фото в желтой куртке на фоне неба

      Россиянам назвали оптимальное количество шагов в день для здоровья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше