Сон в освещенной комнате оказался опасен для здоровья мозга

Эксперт Фойгт-Зувала: сон при свете фонарей увеличивает риск деменции

Если спать в комнате, куда попадает свет от уличного освещения, увеличивается риск деменции, считает директор лаборатории исследований циркадных ритмов Университета Раша в Чикаго (США) Робин Фойгт-Зувала. Опасную для здоровья мозга привычку она назвала Daily Mail.

По словам эксперта, ее команда провела анализ, показавший, что свет уличных фонарей или неоновых вывесок сильнее, чем любой другой фактор, связан с развитием деменции и болезни Альцгеймера. Она подчеркнула, что ночной отдых при световом загрязнении наиболее опасен для людей младше 65 лет. «Осознание этой связи поможет людям, особенно тем, у кого повышен риск болезни Альцгеймера, легко изменить свой образ жизни», — сказала Фойгт-Зувала.

Чтобы уменьшить вероятность развития деменции, эксперт посоветовала на ночь плотно закрывать шторы или спать в специальной повязке для глаз. Она отметила, что освещение внутри помещений тоже влияет на мозг во время сна и вызывает различные нарушения. Самое мощное негативное воздействие имеет синий свет, заключила специалист.

Ранее Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера назвала неочевидные симптомы деменции, проявляющиеся за рулем. По данным организации, на развитие болезни может указывать потеря способности правильно определять расстояние между предметами.