69-я параллель
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12:21, 6 сентября 202469-я параллель

Столетний ветеран Великой Отечественной войны стал почетным гражданином российского города

Столетний ветеран Великой Отечественной войны стал почетным гражданином Якутска

Фото: Илья Лазарев / ТАСС

Столетний ветеран Великой Отечественной войны Наум Слепцов стал почетным гражданином Якутска. Видеозапись с торжественной церемонии опубликовал Telegram-канал «Якутск».

На кадрах местные чиновники выводят россиянина в центр зала, повязывают ему через плечо почетную ленту и устраивают мужчине овацию.

В 2024 году Слепцову исполнилось сто лет. Помимо Великой Отечественной войны, он участвовал в боях с Японией и имеет знаки отличия.

Ранее другой ветеран Великой Отечественной войны, 100-летний Ибрагим-Паша Садыков, стал Героем России. Его принял в Кремле президент России Владимир Путин. Садыков пожаловался на невозможность отправиться в зону спецоперации, куда берут мужчин в возрасте до 60 лет. «Мне сейчас 100 лет пять месяцев, я молодой еще», — заявил ветеран.

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      Алан Босиков
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