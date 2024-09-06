Столетний ветеран Великой Отечественной войны стал почетным гражданином российского города

Столетний ветеран Великой Отечественной войны стал почетным гражданином Якутска

Столетний ветеран Великой Отечественной войны Наум Слепцов стал почетным гражданином Якутска. Видеозапись с торжественной церемонии опубликовал Telegram-канал «Якутск».

На кадрах местные чиновники выводят россиянина в центр зала, повязывают ему через плечо почетную ленту и устраивают мужчине овацию.

В 2024 году Слепцову исполнилось сто лет. Помимо Великой Отечественной войны, он участвовал в боях с Японией и имеет знаки отличия.

Ранее другой ветеран Великой Отечественной войны, 100-летний Ибрагим-Паша Садыков, стал Героем России. Его принял в Кремле президент России Владимир Путин. Садыков пожаловался на невозможность отправиться в зону спецоперации, куда берут мужчин в возрасте до 60 лет. «Мне сейчас 100 лет пять месяцев, я молодой еще», — заявил ветеран.