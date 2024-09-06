В России заявили о реальном просчете ВСУ

Липовой: Украина надеялась сломить фронт в Донбассе, вторгшись в Курскую область

Украина допустила реальный просчет, планируя, что вторжение на территорию Курской области сломит фронт в Донбассе. Об этом в разговоре с «Царьградом» заявил генерал-майор в запасе, председатель общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

По его словам, Киев надеялся, что Россия оголит фронт на новых территориях и перебросит резервы в Курскую область. «И сейчас противник видит все свои просчеты и лихорадочно ищет выход из создавшейся ситуации. Но в целом для нас это хороший позитив, хорошая новость, которая ободряет бойцов, которые будут уверенно двигаться вперед», — отметил Липовой.

При этом он заметил, что пока преждевременно говорить о переходе всей линии соприкосновения под контроль Вооруженных сил (ВС) России, поскольку ее длина — более тысячи километров.

6 августа Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Курской области. Украинские военные обстреляли город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате им удалось зайти на территорию России и взять под контроль несколько населенных пунктов.

