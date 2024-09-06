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23:36, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Во Франции оценили результат вторжения ВСУ в Курскую область

Le Monde: вторжение ВСУ в Курскую область не дало Киеву желаемого результата

Фото: Globallookpress.com

Вторжение в Курскую область не дало Киеву желаемого результата, такую оценку действиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) дало французское издание Le Monde.

«Наступление не дало Киеву желаемого результата: не возникло эффекта преодоления "красной линии", что могло бы позволить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по глубине российской территории», — говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что США, опасаясь эскалации, отказываются снять запрет на подобные атаки. В то же время Киев сталкивается с необходимостью продемонстрировать политические успехи после вторжения в Курскую область при острой нехватке людей и боеприпасов в ВСУ и сложной ситуации в Донбассе.

Газета пишет, что попытка вынудить Москву перебросить войска с востока Украины под Курск не увенчалась успехом, российские военные продолжают продвигаться в сторону важного стратегического узла — города Покровска Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко выразил мнение, что Киев отправит в отставку главкома ВСУ Александра Сырского из-за провала в Курской области. По его словам, в августе президент Украины Владимир Зеленский стоял перед выбором: пойти на переговоры с Россией или устроить авантюру на ее территории. Теперь политику нужно переложить ответственность на кого-то другого.

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      Марина Совина
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