Желание Зеленского завершить конфликт осенью объяснили

Политолог Топорнин: идея Зеленского завершить конфликт осенью важна для Запада

Желание президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт осенью важно для западных союзников Киева, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил идею главы государства.

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«Здесь просто Зеленский пытается убедить общественное мнение и западных лидеров, что действительно Украина ставит главной целью привести окончание конфликта к мирному исходу, не декларирует больше цели о том, чтобы добиться победы военным путем и таким образом решить исход конфликта, а все-таки попытаться через мирные переговоры, какие-то дипломатические усилия положить этому конец», — объяснил политолог.

При этом для Киева важно начинать переговоры с Россией с равных позиций, считает специалист.

«Украина исходит из того, что на поле боя она не должна уступать России, и чтобы позиции сторон на переговорах были равнозначными, их военные потенциалы должны быть примерно одинаковы и похожи. В этой связи он снова и снова убеждает лидеров западных стран, чтобы поддержка и деньгами, и вооружениями ни на секунду не ослабевала. Именно в этом Киев видит залог, что Россия рано или поздно сядет за стол переговоров», — заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи контактной группы «Рамштайн» по вопросу военной помощи Киеву в Германии призвал к осени закончить конфликт с Россией. Он уверен, что завершение боевых действий позволит восстановить надежный международный порядок безопасности.