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19:45, 6 сентября 2024Бывший СССР

Желание Зеленского завершить конфликт осенью объяснили

Политолог Топорнин: идея Зеленского завершить конфликт осенью важна для Запада

Фото: Heiko Becker / Reuters

Желание президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт осенью важно для западных союзников Киева, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил идею главы государства.

Сейчас риторика, которая звучит миролюбивее, более позитивно воспринимается, чем [идеи] вести военные действия до победного конца

Николай Топорнинполитолог

«Здесь просто Зеленский пытается убедить общественное мнение и западных лидеров, что действительно Украина ставит главной целью привести окончание конфликта к мирному исходу, не декларирует больше цели о том, чтобы добиться победы военным путем и таким образом решить исход конфликта, а все-таки попытаться через мирные переговоры, какие-то дипломатические усилия положить этому конец», — объяснил политолог.

При этом для Киева важно начинать переговоры с Россией с равных позиций, считает специалист.

«Украина исходит из того, что на поле боя она не должна уступать России, и чтобы позиции сторон на переговорах были равнозначными, их военные потенциалы должны быть примерно одинаковы и похожи. В этой связи он снова и снова убеждает лидеров западных стран, чтобы поддержка и деньгами, и вооружениями ни на секунду не ослабевала. Именно в этом Киев видит залог, что Россия рано или поздно сядет за стол переговоров», — заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи контактной группы «Рамштайн» по вопросу военной помощи Киеву в Германии призвал к осени закончить конфликт с Россией. Он уверен, что завершение боевых действий позволит восстановить надежный международный порядок безопасности.

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