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12:52, 7 сентября 2024Мир

В США заявили о незнании американцев об участии их соотечественников в боях в зоне СВО

Журналист Хинкл: в США не знают, что американцы воюют на Украине

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В США и других западных странах не знают об участии их соотечественников в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл РИА Новости.

Собеседник издания считает, что наемники из США и других государств участвуют в агрессии украинских войск на территории Курской области. Причем в качестве добровольцев в боевых действиях задействованы и кадровые военнослужащие стран НАТО, подчеркнул он.

По утверждению Хинкла, американская общественность оторвана от реальности в этом вопросе. «Они думают, что украинцы каким-то волшебным образом научатся летать на F-16 в течение двух недель», — сказал он.

Ранее в Совфеде заявили, что в случае попадания в плен американские наемники станут хорошим пополнением обменного фонда.

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      Алан Босиков
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