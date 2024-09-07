В США и других западных странах не знают об участии их соотечественников в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл РИА Новости.
Собеседник издания считает, что наемники из США и других государств участвуют в агрессии украинских войск на территории Курской области. Причем в качестве добровольцев в боевых действиях задействованы и кадровые военнослужащие стран НАТО, подчеркнул он.
По утверждению Хинкла, американская общественность оторвана от реальности в этом вопросе. «Они думают, что украинцы каким-то волшебным образом научатся летать на F-16 в течение двух недель», — сказал он.
Ранее в Совфеде заявили, что в случае попадания в плен американские наемники станут хорошим пополнением обменного фонда.