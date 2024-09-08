«Еще многое предстоит сделать». Песков поспорил с командиром спецназа «Ахмат» о победе России в спецоперации

Песков: РФ еще многое предстоит сделать для победы в СВО на Украине

Специальную военную операцию (СВО) на Украине еще рано считать завершенной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он заочно поспорил с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. Ранее генерал-майор высказал мнение, что Россия уже одержала победу в СВО.

Еще многое предстоит сделать Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Алаудинов объяснил свои слова о победе России в СВО

Алаудинов пояснил, что его слова о победе России в СВО не следует воспринимать буквально. По его убеждению, победа уже состоялась, если «мы с вами осознаем, поймем, что мы действительно являемся братьями и сестрами, что у нас общая родина и что мы сможем выстоять только в том случае, если будем вместе стоять плечом к плечу». Также, высказался он, следующая задача россиян заключается в том, чтобы «одной семьей быть готовыми к будущим вызовам».

С Алаудиновым согласился член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он обратил внимание, что Украина фактически перестала быть стороной конфликта.

Вмешалось НАТО, мы с НАТО воюем, а альянс никакого отношения к СВО не имеет. Сейчас посмотрите, кто в Курске, в Полтаве был? Наемники. Наемники, развединформация НАТО, оружие НАТО. Уже какое СВО? СВО мы выиграли, сейчас продолжается борьба с НАТО, так что Апти Аронович, я думаю, прав Андрей Колесник депутат Госдумы

В свою очередь, военкор Юрий Котенок с иронией отнесся к утверждению генерала о победе. «Успокоил товарищ генерал-лейтенант. России пора выбрать новый День победы в честь окончания СВО», — высказался он.

Алаудинов назвал решающий бой спецоперации

4 сентября Алаудинов назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области решающим боем спецоперации. По словам генерала, он не мог понять, каким образом конфликт подойдет к завершению, когда Киеву передают огромное количество ресурсов. Нужно было уничтожить боеспособные подразделения и технику. Сейчас ВСУ перебросили все сильные соединения в российское приграничье, за счет чего у них посыпалась линия фронта. Командир спецназа «Ахмат» считает, что ВС РФ могут нанести украинским войскам сокрушительный удар на своей территории и лишить их основного ресурса.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек, что СВО не закончится с поражением Украины. Он выразил мнение, что после того как Киев «подпишет бумаги», примет поражение и во главе страны встанет умеренный политический режим, военные действия не закончатся, так как позже радикалы вновь вернутся к власти.

И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия Дмитрий Медведев зампред Совета безопасности России

При этом, заявил политик, даже после того, как оставшиеся украинские территории вернутся «в лоно земли Русской», враги Москвы продолжат копить силы для нанесения удара по стране.