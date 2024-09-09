Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:51, 9 сентября 2024Россия

В Госдуме отреагировали на слова Алаудинова о финале СВО

Депутат Заварзин заявил о правильном движении ВС РФ в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России идут вперед в зоне специальной военной операции (СВО), рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о финальной части СВО.

«Мы идем правильно. Мы уничтожаем. Я не могу комментировать то, что сказал генерал. Сказал, значит сказал. Я как политик оцениваю, что направление правильное. Идем вперед. Президент сказал, что идет хорошее наступление», — прокомментировал Заварзин.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов раскрыл оставшиеся ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и рассказал, что станет финальной частью СВО.

Военнослужащий отметил, что у украинской стороны остается определенное количество ресурса и ВС России фиксируют его. Он также обратил внимание на то, что ВСУ ежедневно несут большие потери техники и личного состава, из-за чего «скоро устанут». По его словам, Россия наблюдает за тем, как и где будет задействован личный состав ВСУ. Уничтожение этих резервов, а также продвижение российских военных до тактических позиций, приемлемых для Москвы, считает Алаудинов, станут финальной частью спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Колумбийские наемники ВСУ расстреляли пленного российского бойца. Делом попросили заняться ФСБ и СК

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      Появилось видео удара «Ахмата» по жилым домам с бойцами ВСУ в Курской области

      Вероятность выхода Турции из НАТО оценили

      На Украине заявили о желании властей ввести систему видеонаблюдения за гражданами

      В Госдуме высказались об исчерпании оставшихся от СССР резервов энергетики

      Россияне бросились скупать новые автомобили

      Украинский пленный рассказал о бесполезности тренировок для мобилизованных

      На границе России с Китаем возникли пробки из-за срочного ввоза автомобилей

      Раскрыта стоимость iPhone 16 Pro

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше