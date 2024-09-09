В Госдуме отреагировали на слова Алаудинова о финале СВО

Депутат Заварзин заявил о правильном движении ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России идут вперед в зоне специальной военной операции (СВО), рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о финальной части СВО.

«Мы идем правильно. Мы уничтожаем. Я не могу комментировать то, что сказал генерал. Сказал, значит сказал. Я как политик оцениваю, что направление правильное. Идем вперед. Президент сказал, что идет хорошее наступление», — прокомментировал Заварзин.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов раскрыл оставшиеся ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и рассказал, что станет финальной частью СВО.

Военнослужащий отметил, что у украинской стороны остается определенное количество ресурса и ВС России фиксируют его. Он также обратил внимание на то, что ВСУ ежедневно несут большие потери техники и личного состава, из-за чего «скоро устанут». По его словам, Россия наблюдает за тем, как и где будет задействован личный состав ВСУ. Уничтожение этих резервов, а также продвижение российских военных до тактических позиций, приемлемых для Москвы, считает Алаудинов, станут финальной частью спецоперации.

