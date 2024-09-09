Известная актриса прошлась по улице без штанов

Американская актриса Элизабет Олсен прошлась по улице без штанов

Известная американская актриса Элизабет Олсен прошлась по улице без штанов. Соотвествующие снимки публикует Daily Mail.

35-летняя знаменитость попала в объективы папарацци, направляясь на вечеринку в Нью-Йорке. На размещенных кадрах видно, что артистка надела черный бархатный блейзер и ультракороткие шорты, демонстрируя длинные стройные ноги. Помимо этого, звезда примерила остроносые туфли на высокой шпильке.

Свой образ она дополнила несколькими брошами и маленькой сумкой. Вдобавок Олсен сделала укладку и макияж.

Ранее в сентябре 46-летняя Летиция Каста оголила грудь для модного журнала. На размещенном черно-белом фото манекенщица предстала в брюках с кожаным ремнем. При этом она повернулась к камере боком и прикрыла руками тело.