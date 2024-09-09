Ксения Собчак похвасталась новыми туфлями за десятки тысяч рублей

Ксения Собчак похвасталась туфлями бренда Salvatore Ferragamo за 88 тысяч рублей

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак похвасталась обувью за десятки тысяч рублей. Соответствующий кадр появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость запечатлела себя во время поездки в автомобиле, положив на сиденье ноги. Она надела красные туфли на шпильках и с ремнями на щиколотке и своде стопы итальянского бренда Salvatore Ferragamo. «Новые [туфли] Ferragamo — очень-очень», — подписала видео автор поста, добавив эмодзи в виде сердец.

На официальном сайте стоимость данной обуви из лакированной кожи составляет 880 евро (примерно 88 тысяч рублей).

Ранее в сентябре Ксению Собчак прозвали председателем совхоза из-за наряда за 278 тысяч рублей.