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13:14, 9 сентября 2024Ценности

Ксения Собчак похвасталась новыми туфлями за десятки тысяч рублей

Ксения Собчак похвасталась туфлями бренда Salvatore Ferragamo за 88 тысяч рублей

Фото: @xenia_sobchak

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак похвасталась обувью за десятки тысяч рублей. Соответствующий кадр появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость запечатлела себя во время поездки в автомобиле, положив на сиденье ноги. Она надела красные туфли на шпильках и с ремнями на щиколотке и своде стопы итальянского бренда Salvatore Ferragamo. «Новые [туфли] Ferragamo — очень-очень», — подписала видео автор поста, добавив эмодзи в виде сердец.

На официальном сайте стоимость данной обуви из лакированной кожи составляет 880 евро (примерно 88 тысяч рублей).

Ранее в сентябре Ксению Собчак прозвали председателем совхоза из-за наряда за 278 тысяч рублей.

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      Карина Черных
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