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16:43, 9 сентября 2024Бывший СССР

Лавров описал ультиматум Зеленского словами «набил оскомину»

Лавров: Россия никогда всерьез не воспринимала ультиматум Зеленского

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия никогда не воспринимала ультиматум президента Украины Владимира Зеленского всерьез. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила, это ультиматум чистой воды. И то, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно: Запад не хочет договариваться по-честному», — сказал он.

По словам главы российского дипведомства, страны Запада планируют сделать все, чтобы Россия приближалась к ситуации, в которой можно будет объявить о нанесении ей стратегического поражения на поле боя.

Ранее Лавров заявил, что ни одна мирная инициатива по Украине не учитывает права проживающих на этой территории людей. Так он прокомментировал заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости мирных переговоров по Украине.

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      Александр Курбатов
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