Британский парламент захотел вызвать Маска для дачи показаний о соцсети X

FT: Маска могут вызвать в британский парламент для дачи показаний о соцсети X

Британский парламент может вызвать американского бизнесмена Илона Маска для дачи показаний о деятельности социальной сети X (бывший Twitter), в частности по вопросу модерации и борьбы с ненавистническим контентом, пишет газета Financial Times (FT).

Депутат от правящей Лейбористской партии Дон Батлер рассказала, что Маска хотят пригласить в качестве свидетеля. «Комитету жизненно важно формально изучить использование алгоритмов в распространении ненавистнических материалов и модерацию такого контента в X и других социальных сетях», — подчеркнула она.

При этом в случае игнорирования официальной повестки законодатели могут счесть это неуважением к парламенту, но санкция носит лишь символический характер.

Ранее Маск допустил, что на фоне задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова против его соцсети также могут быть приняты меры.