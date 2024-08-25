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11:16, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Маск допустил меры против соцсети Х на фоне задержания Дурова

Маск: на фоне задержания Дурова против соцсети Х также могут быть приняты меры

Фото: Reuters

Американский миллиардер, владелец социальной сети Х Илон Маск допустил, что на фоне задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова против его соцсети также могут быть приняты меры. Публикацию с таким предположением он высоко оценил в Х.

«Telegram сегодня, завтра это будет Х», — заявил ранее бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами, предрекая соцсети Маска ту же судьбу, что и Telegram.

Американский миллиардер согласился с мнением Рамасвами, поставив под его публикацией эмодзи в виде дважды подчеркнутого красного числа 100.

Ранее Маск также прокомментировал задержание Дурова в парижском аэропорту, предположив, что в 2030 году в Европе будут казнить за лайки на мемах.

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      Елизавета Мытарева
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