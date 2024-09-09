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00:22, 9 сентября 2024Россия

На избирательный участок в российском городе пришел еж

Памфилова: на избирательный участок в Самаре пришел еж, его напоили молоком

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

На один из избирательных участков в Самаре пришел еж, его накормили и напоила молоком. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, ее слова приводит ТАСС.

«У нас в Самаре ежик бродил около участка. Ходил туда-сюда, никто на него внимания не обращал. Он зашел в избирательный участок. Да, забрался. Его покормили, напоили молочком, и он забрался на избирательный ящик для голосования», — рассказала Памфилова о «казусе» в российском городе.

8 сентября в России проходил Единый день голосования, включающий выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне. Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало. При этом она подчеркнула, что выборы проходят в экстраординарной ситуации.

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