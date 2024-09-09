Рогов связал слова Шольца о завершении конфликта с проблемами Украины на фронте

Рогов: слова Шольца о завершении конфликта — это попытка навязать переговоры

Слова канцлера Германии Олафа Шольца о завершении конфликта на Украине — это попытка Запада навязать России переговоры в связи с проблемами Киева на фронте. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Заявление Шольца абсолютно логично. Запад четко видит, как сыпется фронт у Вооруженных сил Украины, поэтому его нужно фиксировать, в противном случае они потеряют куда большие территории и наше продвижение на Запад будет куда ощутимее», — заявил Рогов.

Он добавил, что сегодня единственное предложение о мире, которое устроит Россию, подразумевает полную капитуляцию Киева.

Ранее стало известно, что Шольц якобы готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине. Предполагается, что новое соглашение допускает передачу Москве территорий.