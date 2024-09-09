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08:08, 9 сентября 2024Экономика

Российским металлургам потребовалась защита от украинского и китайского проката

«Ъ»: металлурги в РФ требуют расследования в отношении импорта из КНР и Украины

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские металлурги «Северсталь», НЛМК и ММК захотели возобновить антидемпинговое расследование в отношении поставок из Китая и Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). О потребовавшейся промышленникам защите от импортного проката сообщает «Коммерсантъ».

Компании, которые обеспечивают до 70 процентов оцинкованного проката на рынке объединения, требуют сохранения пошлин в 12,69-17 процентов для поставок из КНР и 23,9 процента — для импорта украинского металла. В противном случае они предупреждают о рисках возобновления демпингового импорта.

В качестве аргумента приводят большой потенциал для китайских поставок проката по заниженным ценам. Сейчас на прокат из страны установлены демпинговые пошлины в ЕС, США, Таиланде, Украине и ЮАР, а антидемпинговые расследования против КНР ведут Вьетнам и Колумбия. Украина, в свою очередь, поставляет товары в третьи страны по сниженным по сравнению с внутренней стоимостью расценкам.

В начале года владелец «Северстали» Алексей Мордашов в рамках международного форума РСПП заявил о необходимости обеспечения равных условий на рынках ЕАЭС.

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Китай, производящий миллиард тонн стали в год, нарастил экспорт из-за кризиса в собственной строительной отрасли. По итогам года он может нарастить экспорт до 104 миллионов тонн. По словам главного стратега инвестиционной компании «Вектор икс» Максима Худалова, металлурги в КНР пользуются льготным отношением банков, что позволяет им продавать товары дешевле себестоимости при выходе на новые рынки».

Ранее сам Китай решил расследовать субсидии поставщикам молочной продукции, импортируемой из стран Евросоюза (Австрии, Бельгии, Ирландии, Италии, Румынии, Чехии и Хорватии). В ситуации будут разбираться в течение года с возможностью продления еще на шесть месяцев. Проблему, касающуюся европейского экспорта, уже начали обсуждать с ЕС.

Днем ранее Евросоюз заявил об утверждении проекта о пошлинах на поставки китайских электромобилей, которые, как ожидается, начнут действовать с ноября. Их введение чиновники объясняют помощью, которую автопроизводители получают от государства. В ответ в Китае начали расследование в отношении импорта свинины из стран ЕС, а также изучает ситуацию с поставками европейского бренди, на фоне которого Франция рискует остаться с непроданными миллионами бутылок коньяка.

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