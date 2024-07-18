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12:49, 18 июля 2024Экономика

Китай ужесточит импорт мяса из Европы на фоне сообщений о торговой войне

Bloomberg: КНР проведет антидемпинговое расследование в отношении свинины из ЕС

Фото: Serhii Bobyk / Shutterstock / Fotodom

Китай проведет антидемпинговое расследование в отношении свинины из стран Евросоюза. О решении ужесточить импорт мяса на фоне сообщений о грядущей торговой войне между регионами сообщает Bloomberg.

Министерство торговли КНР устроит проверку европейских компаний Danish Crown, Vion Boxtel и Litera Meat, крупнейших экспортеров свинины в Китай. Профильные ведомства стремятся выяснить, демпинговали ли производители из ЕС и какой ущерб они нанесли своей политикой китайским поставщикам. Указанные фирмы должны «своевременно предоставить полные и точные ответы» на запросы Пекина.

Китай также выбрал 24 отечественных производителя свинины, в том числе 20 с наибольшим объемом убоя, для определения их ущерба от ценовых войн. Пекин называет расследование в отношении свинины из ЕС принципом «око за око» после того, как Брюссель ужесточил импорт электрокаров из КНР.

Евросоюз начал готовиться к торговой войне с Китаем из-за поставок китайских электромобилей. В июле Еврокомиссия повысила импортные пошлины на электромобили из Китая в диапазоне от 17,4 до 37,6 процента. В ЕС планируют воздействовать на Пекин через госзакупки и намерены ограничить китайским компаниям возможность участвовать в государственных тендерах.

Профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь считает, что торговая война между Китаем и ЕС может начаться уже в ноябре. Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что европейцы, не найдя технологических рычагов, которые могли бы позволить им конкурировать с Китаем, манкировали привычными рыночными инструментами и перешли к санкциям.

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      Вячеслав Агапов
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