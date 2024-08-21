Китай решил расследовать субсидии европейским экспортерам

Китай решил расследовать субсидии европейским поставщикам молочной продукции

Власти Китая проведут расследование на предмет субсидий в отношении молочной продукции, импортируемой в страну из стран Евросоюза (Австрии, Бельгии, Ирландии, Италии, Румынии, Чехии и Хорватии). Об этом со ссылкой на министерство коммерции КНР сообщает ТАСС.

В ситуации будут разбираться в течение года с возможностью продления еще на шесть месяцев. Проблему, касающуюся европейского экспорта, уже начали обсуждать с ЕС, а само решение начать изучение вопроса было принято властями после получения заявления двух китайских ассоциаций, курирующих вопросы производства в указанной сфере.

Во вторник, 20 августа, Евросоюз заявил об утверждении проекта о пошлинах на поставки китайских электромобилей, которые, как ожидается, начнут действовать с ноября. Их введение чиновники объясняют помощью, которую автопроизводители получают от государства. Так, для поставляемых из Китая Tesla они предусмотрели гораздо более низкую ставку, объяснив это меньшим объемом субсидий получаемых компанией от Пекина.

В Китае с таким подходом категорически не согласны. На фоне мер европейцев, которые прямо призывают страну добровольно сократить экспорт, КНР начала антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из стран ЕС, а также изучает ситуацию с поставками европейского бренди, на фоне которого Франция рискует остаться с непроданными миллионами бутылок коньяка.

В то же время слишком решительный ответ будет способствовать дальнейшему трансатлантическому объединению против Китая, что подорвет усилия Си Цзиньпина по поощрению «стратегической автономии» в Европе, писал ранее Bloomberg. В январе-мае товарооборот КНР и ЕС уже упал на 4,5 процента, до 313,6 миллиарда долларов.