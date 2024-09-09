ССО ВСУ возглавили ударный кулак под Курском

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) возглавили ударный кулак на курском направлении. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.
По словам военнослужащего, наряду с иностранными наемниками в числе курской группировки ВСУ были солдаты, мобилизованные в течение последних трех-четырех месяцев. «Очень большие потери понесли и те [иностранные наемники], и те [ССО]», — подчеркнул Алаудинов.
Командир спецназа «Ахмат» отметил, что текущая оперативная обстановка под Курском вынудила ВСУ держать оборону, а не наступать, как это планировалось изначально.
6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.