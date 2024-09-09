ССО ВСУ возглавили ударный кулак под Курском

Алаудинов заявил, что ударный кулак под Курском возглавили ССО Украины

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) возглавили ударный кулак на курском направлении. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

По словам военнослужащего, наряду с иностранными наемниками в числе курской группировки ВСУ были солдаты, мобилизованные в течение последних трех-четырех месяцев. «Очень большие потери понесли и те [иностранные наемники], и те [ССО]», — подчеркнул Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» отметил, что текущая оперативная обстановка под Курском вынудила ВСУ держать оборону, а не наступать, как это планировалось изначально.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.