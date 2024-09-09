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20:12, 9 сентября 2024Бывший СССР

Улучшение отношений России и Узбекистана объяснили политикой Путина и Мирзиеева

Премьер Узбекистана Арипов объяснил улучшение отношений РФ политикой Путина

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Отношения Узбекистана и России улучшились благодаря политике президентов стран Шавката Мирзиеева и Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов, передает ТАСС.

Он отметил выход отношений между государствами на абсолютно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества. Премьер назвал историческим событием визит российского лидера в Узбекистан. По его словам, госвизит открыл новую веху в двустороннем сотрудничестве.

Ранее посол России в Узбекистане Олег Мальгинов сообщил, что шаги республики по укреплению союзничества высоко ценятся РФ. Визит Путина в страну является наглядным примером развивающихся отношений, подчеркнул дипломат.

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      Кристина Есикова
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