Улучшение отношений России и Узбекистана объяснили политикой Путина и Мирзиеева

Отношения Узбекистана и России улучшились благодаря политике президентов стран Шавката Мирзиеева и Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов, передает ТАСС.
Он отметил выход отношений между государствами на абсолютно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества. Премьер назвал историческим событием визит российского лидера в Узбекистан. По его словам, госвизит открыл новую веху в двустороннем сотрудничестве.
Ранее посол России в Узбекистане Олег Мальгинов сообщил, что шаги республики по укреплению союзничества высоко ценятся РФ. Визит Путина в страну является наглядным примером развивающихся отношений, подчеркнул дипломат.