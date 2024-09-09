В российском регионе уничтожили три украинских беспилотника

Богомаз: силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области три дрона ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над территорией региона обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз сообщил, что в регионе пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением дронов. «Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — отметил он.

Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Минобороны заявило, что Украина запустила дрон по территории России. Система ПВО сработала над территорией Белгородской области и уничтожила беспилотник.