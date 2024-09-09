Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:58, 9 сентября 2024Россия

Украина запустила дрон по территории России

МО России: система ПВО сбила дрон ВСУ над территорией Белгородской области

Фото: РИА Новости

Украина запустила дрон по территории России. Это следует из заявления, опубликованного российским Министерством обороны (МО).

По информации оборонного ведомства, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над территорией Белгородской области и уничтожила беспилотник.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — сообщили журналистам в МО.

В Кремле сообщили, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.

Ранее сообщалось, что «Отряд Варвар» спецназа «Ахмат» ударил по жилым домам с зашедшими в них бойцами Вооруженных сил Украины в Курской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал «обмен территориями» не главным в урегулировании украинского конфликта

      В Африке пообещали активнее бороться с опустыниванием

      На российские трассы выпустят грузовики без водителя

      Переход российского футболиста в зарубежный клуб сорвался

      Соседи раскрыли подробности о тайком снимавшем квартиранток на видео в ванной москвиче

      Отвергающий брак и секс депутат Госдумы назвал способ поднять рождаемость в России

      Лавров оценил инициативы США и ЕС по Ближнему Востоку

      Турист замерз в номере отеля в Европе и вырвал кондиционер из стены

      В Британии сообщили о проблемах с обещанными Украине ракетами

      Оглашена официальная причина смерти знаменитого кита-шпиона Хвалдимира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше