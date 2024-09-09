МО России: система ПВО сбила дрон ВСУ над территорией Белгородской области

Украина запустила дрон по территории России. Это следует из заявления, опубликованного российским Министерством обороны (МО).

По информации оборонного ведомства, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над территорией Белгородской области и уничтожила беспилотник.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — сообщили журналистам в МО.

В Кремле сообщили, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.

Ранее сообщалось, что «Отряд Варвар» спецназа «Ахмат» ударил по жилым домам с зашедшими в них бойцами Вооруженных сил Украины в Курской области.