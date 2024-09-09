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14:11, 9 сентября 2024Россия

Появилось видео удара «Ахмата» по жилым домам с бойцами ВСУ в Курской области

«Отряд Варвар» спецназа «Ахмат» ударил по домам с бойцами ВСУ под Курском

«Отряд Варвар» спецназа «Ахмат» ударил по жилым домам с зашедшими в них бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео ударов появилось в Telegram-канале отряда.

На выложенных кадрах видно, как несколько военнослужащих ВСУ заходят в сельский дом, после чего в здание прилетает выпущенный спецназовцами снаряд, предположительно, FPV-дрон. Также на видео запечатлен момент удара по другим домам, один из которых после обстрела загорелся.

«Враг будет разбит!» — заявили в «Ахмате».

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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