Появилось видео удара «Ахмата» по жилым домам с бойцами ВСУ в Курской области

«Отряд Варвар» спецназа «Ахмат» ударил по домам с бойцами ВСУ под Курском

«Отряд Варвар» спецназа «Ахмат» ударил по жилым домам с зашедшими в них бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео ударов появилось в Telegram-канале отряда.

На выложенных кадрах видно, как несколько военнослужащих ВСУ заходят в сельский дом, после чего в здание прилетает выпущенный спецназовцами снаряд, предположительно, FPV-дрон. Также на видео запечатлен момент удара по другим домам, один из которых после обстрела загорелся.

«Враг будет разбит!» — заявили в «Ахмате».

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.