В российском регионе выпал первый снег и попал на видео

На пике Любви в Бурятии выпал первый снег

На пике Любви в Бурятии выпал первый снег и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «RT на русском».

Снегопад в российском регионе запечатлел на камеру местный житель. Отмечается, что он совершал восхождение в Тункинских горах.

«Я поднялся на пик Любви, теперь не знаю, как спуститься», — прокомментировал ролик россиянин.

Ранее в Новосибирской области нашли гигантский белый гриб. Необычную находку обнаружила жительница российского региона Наталья в селе Морозово. Диаметр шляпки составил примерно 16 сантиметров.