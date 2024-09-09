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14:39, 9 сентября 2024Моя страна

В российском регионе выпал первый снег и попал на видео

На пике Любви в Бурятии выпал первый снег

На пике Любви в Бурятии выпал первый снег и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «RT на русском».

Снегопад в российском регионе запечатлел на камеру местный житель. Отмечается, что он совершал восхождение в Тункинских горах.

«Я поднялся на пик Любви, теперь не знаю, как спуститься», — прокомментировал ролик россиянин.

Ранее в Новосибирской области нашли гигантский белый гриб. Необычную находку обнаружила жительница российского региона Наталья в селе Морозово. Диаметр шляпки составил примерно 16 сантиметров.

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      Фариза Бацазова
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