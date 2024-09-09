Доктор Мясников назвал неочевидный признак опасных заболеваний

Врач Мясников: сухость во рту может быть признаком болезни Шегрена и волчанки

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что сухость во рту может быть признаком болезни Шегрена и красной волчанки. Выпуск, в котором доктор назвал неочевидный признак опасных заболеваний, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что сухость во рту может быть симптомом серьезных заболеваний. «Классика — болезнь Шегрена, аутоиммунная болезнь, при которой наши собственные антитела, как при любой аутоимунной болезни, начинают поедать те или иные ткани, в данном случае это направлено на глазные железы, слезные, слюнные», — отметил медик. Как правило, по словам специалиста, о болезни может сигнализировать также сухость глаз.

Часто, как подчеркнул специалист, болезнь Шегрена сопровождается ревматологическими заболеваниями. «Классическая ситуация — ревматоидный артрит и системная красная волчонка, которую пропустить совсем не хочется», — объяснил он. Медик добавил, что красная волчанка, в свою очередь, может спровоцировать проблемы с почками и легкими.

Ранее иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман заявили, что гнездовое облысение также может быть признаком системной красной волчанки.