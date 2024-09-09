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14:19, 9 сентября 2024Ценности

Жена российского миллиардера рассказала об одежде 12-летней давности в своем гардеробе

Жена миллиардера Елена Перминова рассказала о любимой одежде 12-летней давности

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова рассказала об используемой ею старой одежде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в приталенном черном жакете с глубоким декольте, надетом на голое тело. Также она примерила бриджи аналогичного цвета, отметив, что данный наряд приобрела у отечественного бренда.

В свою очередь, в подписи знаменитость указала, что является обладательницей любимых ею бриджей 12-летней давности французской марки Dior. Ранее она считала их единственными идеально сидящими в своем гардеробе. «Впервые за эти 12 лет нашла себе вторую идеально сидящую пару», — при этом охарактеризовала модель продемонстрированные ею на фото брюки.

Также в сентябре Елена Перминова отпраздновала день рождения в откровенном наряде.

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      Карина Черных
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