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14:59, 10 сентября 2024Экономика

Долги американцев резко выросли

ФРС: совокупные долги граждан США выросли до 5,094 триллиона долларов в июле

Фото: SJ Travel Photo and Video / Shutterstock / Fotodom

По итогам июля совокупные долги граждан США увеличились на шесть процентов в сравнении с июньским показателем и достигли отметки примерно в 5,094 триллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов.

В ведомстве уточнили, что июльский прирост задолженности американцев оказался максимальным с ноября 2022 года. За второй летний месяц суммарный объем потребительских кредитов граждан США увеличился на 25,5 миллиарда долларов.

В частности, пролонгируемые долговые обязательства (заемные средства на кредитных картах) за отчетный период выросли более чем на 10,6 миллиарда, до 1,359 триллиона долларов. В свою очередь, суммарный размер непролонгируемых долгов (автокредиты и студенческие долги) увеличился более чем на 14,8 миллиарда и достиг отметки в 3,734 триллиона.

В США растет не только суммарный объем гражданской задолженности, но и государственной. К настоящему времени совокупный объем госдолга Соединенных Штатов превысил отметку в 35,3 триллиона долларов. Ранее издание Fox Business спрогнозировало увеличение объема долговых обязательств страны в следующем десятилетии до рекордных 54 триллионов долларов. Аналитики Росконгресса, в свою очередь, подсчитали, что госдолг США растет на триллион долларов каждые 100 дней.

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      Анатолий Акулов
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