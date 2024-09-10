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20:18, 10 сентября 2024Мир

Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани

Haber Global: Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Serdar Ozsoy / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани, который состоится с 22 по 24 октября. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

«Стала известна программа господина президента [Эрдогана] на ближайшие месяцы. Сначала турецкий лидер посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке 21-26 сентября, 23-24 октября глава республики посетит саммит БРИКС в Казани», — сообщает телеканал.

Помимо посещения саммита БРИКС, в планах турецкого лидера участие в саммите «Большой двадцатки» (G-20), который состоится в Бразилии в ноябре этого года.

2 сентября агентство Bloomberg сообщало, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. По словам источников, подобный шаг Анкары отражает «ее стремление развивать связи со всеми сторонами многополярного мира, продолжая при этом выполнять свои обязательства как страны — участницы НАТО».

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      Максим Габриелян
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