Haber Global: Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани, который состоится с 22 по 24 октября. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

«Стала известна программа господина президента [Эрдогана] на ближайшие месяцы. Сначала турецкий лидер посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке 21-26 сентября, 23-24 октября глава республики посетит саммит БРИКС в Казани», — сообщает телеканал.

Помимо посещения саммита БРИКС, в планах турецкого лидера участие в саммите «Большой двадцатки» (G-20), который состоится в Бразилии в ноябре этого года.

2 сентября агентство Bloomberg сообщало, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. По словам источников, подобный шаг Анкары отражает «ее стремление развивать связи со всеми сторонами многополярного мира, продолжая при этом выполнять свои обязательства как страны — участницы НАТО».