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09:31, 10 сентября 2024Россия

Момент удара БПЛА по коттеджному поселку в Подмосковье попал на видео

Shot опубликовал кадры момента удара БПЛА по коттеджному поселку в Подмосковье

Момент удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по коттеджному поселку в Подмосковье попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как дрон пролетает над населенным пунктом, а затем рядом с двухэтажным коттеджем раздается взрыв. По данным канала, беспилотник упал и сдетонировал в лесу рядом с коттеджным поселком «Европейский квартал», его обломки упали на бытовку одного из домов.

Канал утверждает, что в результате атаки пострадала владелица коттеджа и рабочий, у них диагностировали легкие ранения.

Утром во вторник, 10 сентября, стало известно, что 14 БПЛА были уничтожены в Московской области. В частности, в Раменском городском округе сбили шесть беспилотников.

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      Елена Торубарова
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