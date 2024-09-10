Момент удара БПЛА по коттеджному поселку в Подмосковье попал на видео

Shot опубликовал кадры момента удара БПЛА по коттеджному поселку в Подмосковье

Момент удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по коттеджному поселку в Подмосковье попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как дрон пролетает над населенным пунктом, а затем рядом с двухэтажным коттеджем раздается взрыв. По данным канала, беспилотник упал и сдетонировал в лесу рядом с коттеджным поселком «Европейский квартал», его обломки упали на бытовку одного из домов.

Канал утверждает, что в результате атаки пострадала владелица коттеджа и рабочий, у них диагностировали легкие ранения.

Утром во вторник, 10 сентября, стало известно, что 14 БПЛА были уничтожены в Московской области. В частности, в Раменском городском округе сбили шесть беспилотников.