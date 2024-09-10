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20:50, 10 сентября 2024Экономика

Россиянам отсоветовали ждать падения цен на жилье

Эксперт Дедков: снижения цен на жилье в России ждать не стоит

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

В ближайшие месяца падения цен на жилье в России ждать не стоит. Надеяться на удешевление квартир отсоветовали россиянам опрошенные aif.ru эксперты.

По словам управляющего партнера компании «Живой Комплекс LES» Олега Дедкова, массовое снижение цен — болезненная мера, на которую участники рынка постараются не пойти ни при каких условиях.

«Компромиссный сценарий — это снижение темпа роста цен на жилье до отметок ниже среднерыночной инфляции по экономике в целом. Это позволит и строительную лодку не раскачать, и развеять "бриллиантовый дым" вокруг голов многих капитанов российского девелопмента», — пояснил эксперт.

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Профессор кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело» Финансового университета Любовь Гусарова добавила, что отмена массовой льготной ипотеки и ужесточение требований к существующим госпрограммам спровоцирует переток спроса на вторичный рынок. В результате цены на готовые квартиры поднимутся до уровня новостроек. По прогнозам эксперта, цены начнут снижаться не раньше 2025-2026 годов. Однако это произойдет при условии, что сохранится высокая ключевая ставка, спрос упадет, а предложение не изменится.

«Глобального снижения цен на первичном и вторичном рынках недвижимости ожидать не стоит, особенно в крупных городах. Но возможен рост спроса, а значит, и цен на недвижимость в регионах. Это касается, в том числе, спроса на ИЖС, в стимулировании которого заинтересовано государство», — допускает Гусарова.

Ранее специалисты отметили, что наблюдающийся сейчас спад на рынке жилой недвижимости не побуждает девелоперов снижать цены.

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      Нина Ташевская
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