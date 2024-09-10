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09:27, 10 сентября 2024Забота о себе

Молодая женщина пожаловалась на отказывающее каждый месяц во время менструации легкое

Фото: Frederic Köberl / Unsplash

39-летняя Дженнифер Пикеринг из Ливерпуля (Великобритания) рассказала, что каждый месяц во время менструации у нее отказывает легкое из-за недиагностированной болезни. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Бывшая преподавательница пилатеса указала, что никогда не жаловалась на здоровье. Впервые ей стало плохо в 2023 году. Во время тренировки по йоге она почувствовала резкую боль в области лопатки. «Как будто кто-то ударил меня ножом в спину, было очень больно», — вспоминает она.

По словам молодой женщины, в больнице ей сделали рентген и сообщили, что у нее произошел коллапс правого легкого и теперь ей нужна срочная операция для восстановления в нем давления. Однако спустя шесть недель приступ повторился, а за ним последовала еще одна сложная и болезненная медицинская процедура, которая к тому же требовала долгой и трудной реабилитации.

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Пикеринг отмечает, что это было только начало: спустя два месяца, в январе 2024 года, ее легкое вновь отказало. Затем это стало повторяться каждый месяц во время менструации. Лишь тогда врачи заподозрили у нее торакальный эндометриоз. В настоящее время этот диагноз не подтвержден, но, как рассказала женщина, именно эту болезнь медики считают наиболее вероятной и стараются подобрать подходящее лечение.

Ранее 49-летняя Пиппа Шарп, у которой нашли рак вульвы, предупредила о малоизвестном симптоме болезни. По ее словам, первым сигналом стала сильная молочница, которая не поддавалась лечению.

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      Екатерина Улитина
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