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12:36, 10 сентября 2024Интернет и СМИ

В Европе заявили о невозможности закупить один вид оружия у США

Rzeczpospolita: нет шансов, что Польша закупит у США 500 установок HIMARS

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше заявили, что закупка почти 500 ракетных установок HIMARS у США, которую планировала Варшава, невозможна. Об этом говорится в материале издания Rzeczpospolita.

«Несмотря на то, что год назад мы подписали соглашение о поставке 486 установок HIMARS, переговоры об этом еще не начались. Нет шансов, что мы купим столько», — отмечает европейское издание.

В материале при этом уточнили, что Польша подписала контракт на поставку ракет К239 — корейского аналога американской установки. Сообщается, что страна заплатила за них более 20 миллиардов злотых (466,6 миллиарда рублей).

В ноябре 2023 года сообщалось, что США поставили Польше рекордное количество оружия. Среди них было 11 установок HIMARS и танки Abrams.

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