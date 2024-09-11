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19:27, 11 сентября 2024Мир

Британия пообещала ускорить передачу вооружений Украине

Глава Минобороны Британии Хили пообещал ускорить передачу вооружений Украине

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили пообещал ускорить передачу вооружений Украине. Его слова приводятся в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства.

«Поддержка Украины этим правительством нерушима. На второй день нашего пребывания у власти я обещал президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, что мы ускорим поставки британской военной помощи — и мы выполняем это обязательство», — сказал Хили.

Глава Минобороны Британии отметил, что обещанная в апреле помощь уже прибыла на Украину.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о новом пакете помощи Киеву на 600 миллионов фунтов стерлингов (около 781 миллиона долларов). Лондон планирует передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) сотни ракет, десятки тысяч боеприпасов и большее количество бронетехники.

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      Лина Пивоварова
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