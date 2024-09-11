На Украине признали продвижение ВС России на покровском направлении

DeepState: ВС России продвинулись в районе Украинска на покровском направлении

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Украинска на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

В DeepState признали продвижение ВС России на покровском направлении. Там отметили, что российские военные продвинулись непосредственно в Украинске и в его окрестностях.

Аналитики также подтвердили продвижение российских военных в населенном пункте Мариновка южнее Новогродовки. Также отмечается наступление ВС России к северо-западу от города.

Ранее DeepState подтвердил удар «Искандера» по построению ВСУ в Сумской области. Отмечается, что место построения находилось в 33 километрах от государственной границы Украины.