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12:30, 11 сентября 2024Бывший СССР

Жена мобилизованного на Украине рассказала о готовности выйти на Майдан

Жена мобилизованного бойца ВСУ заявила о готовности выйти на Майдан

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Жена мобилизованного Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказала о готовности выйти на Майдан из-за отказа отпускать мужей с фронта в срок. Об этом сообщает издание Hromadske.

Лилия, жена военного ВСУ, заявила о многочисленных и безуспешных попытках получить ясность в вопросе сроков возвращения военнослужащих мужчин домой.

«Когда 10 [апреля] вечером [получили] письмо Сырского (об отсутствии демобилизации и ограничений по сроку службы, — прим. "Ленты.ру") и из-за этого, честно говоря, у нас не то что руки опустились, мы готовы были выходить на Майдан», — заявила Лилия. От дальнейших действий группа жен отказалась из-за нежелания дестабилизировать обстановку.

Ее мужа мобилизовали в 2022 году. До этого он был ветераном боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годах.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о насильственной отправке мобилизованных на линии боевого соприкосновения.

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      Сергей Болиев
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