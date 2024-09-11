Пашинян объяснил значение ратификации мирного договора с Азербайджаном

Пашинян: одобрение судом мирного договора обозначит отсутствие претензий к Баку

Одобрение возможного мирного договора между Ереваном и Баку Конституционным судом Армении и его ратификация парламентом страны будут означать отсутствие территориальных претензий к Азербайджану. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

Пашинян подчеркнул, что противоречащие конституции Армении документы не могут быть ратифицированы. По словам главы армянского правительства, если суд решит, что положения мирного договора о признании территориальной целостности стран соответствуют основному закону республики, то опасения властей Азербайджана будут развеяны.

Премьер отметил, что Конституция Азербайджана содержит территориальные претензии к Армении, но Ереван не поднимает данный вопрос.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что Ереван предлагает Баку мирный договор, который будет включать 16 статей. Он подчеркнул, что по всем из них у страны есть согласованное содержание.