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20:42, 11 сентября 2024Бывший СССР

Пашинян объяснил значение ратификации мирного договора с Азербайджаном

Пашинян: одобрение судом мирного договора обозначит отсутствие претензий к Баку

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Одобрение возможного мирного договора между Ереваном и Баку Конституционным судом Армении и его ратификация парламентом страны будут означать отсутствие территориальных претензий к Азербайджану. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

Пашинян подчеркнул, что противоречащие конституции Армении документы не могут быть ратифицированы. По словам главы армянского правительства, если суд решит, что положения мирного договора о признании территориальной целостности стран соответствуют основному закону республики, то опасения властей Азербайджана будут развеяны.

Премьер отметил, что Конституция Азербайджана содержит территориальные претензии к Армении, но Ереван не поднимает данный вопрос.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что Ереван предлагает Баку мирный договор, который будет включать 16 статей. Он подчеркнул, что по всем из них у страны есть согласованное содержание.

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      Александр Курбатов
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