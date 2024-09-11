Пленный боец ВСУ раскритиковал Зеленского за награждение бежавших из Мариуполя командиров

Морпех ВСУ Таранюк: решение наградить Баранюка и Волынского было несправедливым

Решение Владимира Зеленского наградить званием Героя Украины командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка и командира батальона той же бригады Сергея Волынского, известного под позывным Волына, было несправедливым. Об этом РИА Новости заявил пленный украинский морпех Сергей Таранюк.

По его словам, оба командира бросили солдат ВСУ в Мариуполе в 2022 году и бежали. Таранюк рассказал, что Баранюк «уехал в непонятном направлении», когда подразделение почти полностью окружили российские военные, после этого его не видели. В сложной ситуации бойцов ВСУ оставил и Волынский.

«[Волынский] посмотрел, сколько людей погибло, что нереально выходить, и уехал на машине на [завод] "Азовсталь". Так как сказали, что там [бригада] "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в России) и надо ехать к ней. Сидел там, в помещении, где был интернет, записывал разные видео, (...) пока остальные ходили на боевые посты и занимались обороной "Азовстали"», — добавил Таранюк.

Пленный морпех ВСУ также сообщил, что во время боев в Мариуполе Волына принимал наркотики. Он отметил, что это не влияло на отношение командования к Волынскому, «так как он офицер».