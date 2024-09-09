Пленный боец ВСУ рассказал о принимавшем наркотики герое Украины Волыне

Таранюк: герой Украины Волына принимал наркотики на посту при осаде Мариуполя

Командир батальона 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский, известный под позывным Волына и которому на Украине присвоено звание героя, употреблял наркотики на боевом посту во время боев в Мариуполе. Об этом РИА Новости рассказал его пленный сослуживец, командир роты подразделения морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Таранюк.

«Не только травку, но и поболе. Как бы я в наркотиках не силен, но знаю, что был и амфетамин, и "кокс". Рассказывали, что это и на службе было, а не только на выходных дома», — заявил пленный.

При этом, по его словам, командование знало о пристрастии Волыны к наркотикам, но это никак не влияло на отношение начальства к нему, «закрывали глаза, так как он офицер».

Экс-командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский с позывным Волына был в числе тех, кого в сентябре 2022 года обменяли на российских военных. По условиям договора, после обмена он с сослуживцами находился в Турции. 8 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении Волынского и других обменянных бойцов из Турции.