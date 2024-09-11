Лебедев: в Кременчуге были поражены склады с боекомплектом ВСУ

В Кременчуге Полтавской области произошел взрыв в районе складов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, в результате были поражены промышленные холодильные склады в районе железнодорожной станции Кагамлыкская. Лебедев уточнил, что на них ВСУ хранили боекомплект.

«После взрыва была небольшая повторная детонация», — сообщил представитель пророссийского подполья.

Лебедев также сообщил об ударе российских военных по промышленным складам в городе Переяслав Киевской области. Координатор подполья объяснил, что они использовались ВСУ в качестве базы для техники НАТО.