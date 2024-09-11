Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:41, 11 сентября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о поражении складов ВСУ под Кременчугом

Лебедев: в Кременчуге были поражены склады с боекомплектом ВСУ

Фото: РИА Новости

В Кременчуге Полтавской области произошел взрыв в районе складов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, в результате были поражены промышленные холодильные склады в районе железнодорожной станции Кагамлыкская. Лебедев уточнил, что на них ВСУ хранили боекомплект.

«После взрыва была небольшая повторная детонация», — сообщил представитель пророссийского подполья.

Лебедев также сообщил об ударе российских военных по промышленным складам в городе Переяслав Киевской области. Координатор подполья объяснил, что они использовались ВСУ в качестве базы для техники НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Литвы призвал разрушить российские аэродромы

      Стало известно о возвращении Россией контроля над селом в Курской области

      В Раде признали сложную ситуацию для ВСУ в Курской области

      Команда Харрис оценила дебаты с Трампом

      Основатель группы «Ляпис Трубецкой» встретился с украинскими солдатами

      Бейонсе обнажила грудь для мужского журнала

      В «Ростехе» рассказали об испытаниях легкой ракеты для ПТРК

      Предсказаны сроки и темпы подорожания сахара

      Аэропорт российского города временно ограничил работу из-за угрозы атаки

      Батальон ВСУ с осужденными захотел принять в свои ряды судимых за убийство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше