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12:01, 11 сентября 2024Мир

Политолог назвал результат дебатов Трампа и Харрис

Политолог Дудаков указал на предвзятое отношение организаторов дебатов к Трампу

Фото: Alex Brandon / AP

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис завершились практически вничью, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Он указал на ряд ошибок обоих политиков, но заметил также, что организаторы были несколько предвзяты к Трампу.

«Трампу не удалось одержать уверенную победу над Харрис, как это было в случае с действующим президентом Джо Байденом, — сказал политолог. — Харрис отбивалась, даже пыталась навязать Трампу инициативу, устраивала нападки. Ей также удалось избежать нелепых ляпов. Вместе с тем, ничего существенного она не сказала ни о своей программе, ни о кризисном состоянии Штатов. Упор был только на то, что Трамп — радикал, угрожающий американской демократии».

Обе стороны, как считает Дудаков, попытаются представить итоги дебатов как свою победу, хотя на деле Трамп и Харрис оказались практически равны. Политолог допустил также, что дебаты не окажут значительного влияния на рейтинги кандидатов.

«Сейчас наблюдается тренд к понижению рейтинга Харрис, отрыв от Трампа сокращается. Проиграй она на дебатах — стала бы аутсайдером гонки, но теперь у демократов появился шанс переломить этот тренд, хотя эффект вряд ли будет значительным, — заметил Дудаков. — И у Трампа, и у Харрис были ошибки. Правда, для Трампа проблема оказалась еще в том, что, кроме Харрис, ему пришлось спорить и с ведущими, которые старались проверять его заявления на достоверность, игнорируя заявления оппонентки. Так что есть претензия еще и к организаторам».

Вечером 10 сентября в США прошли вторые дебаты в ходе президентской кампании этого года. Особый интерес событие приобрело из-за минимального разрыва между рейтингами соперников: в последних опросах он составлял всего 1-2 процентных пункта.

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      Варвара Кошечкина
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