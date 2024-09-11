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11:19, 11 сентября 2024Ценности

Популярный блогер Влад Бумага похвастался мускулами на фото с голым торсом

Фото: Telegram-канал Влада Бумаги

Популярный белорусский блогер и певец Влад Бумага (также известный как Влад A4) похвастался мускулами на откровенном фото. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

28-летний инфлюэнсер запечатлел себя в полный рост, позируя у зеркала. На снимке он предстал в широких черных шортах до колена и коротких белых носках. При этом мужчина продемонстрировал рельефный голый торс.

«Фитнес-контент», — указал в подписи автор поста. В свою очередь, поклонники поставили кадру 23 тысячи лайков.

Ранее в сентябре 55-летний австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман также похвастался мускулами на фото топлес.

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      Карина Черных
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