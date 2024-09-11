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00:32, 11 сентября 2024Из жизни

Пятого волка-людоеда поймали и сняли на видео после десяти смертельных нападений на людей

В Индии поймали пять волков-людоедов, растерзавших десять человек

В индийском штате Уттар-Прадеш поймали пятого волка из стаи, растерзавшей по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Нападения на людей в округе Бахрайч начались весной, а с 17 июля жертвами волков-людоедов стали десять человек, преимущественно дети. В начале сентября власти штата впервые за 50 лет разрешили стрелять волков на месте.

Судя по видео, снятым с дронов, стая состояла из шести волков, в том числе одного хромого: по одной из версий, он мстит людям, потому что охромел по их вине. Первого волка выследили 19 августа, в течение следующих десяти дней поймали еще трех. Поиски пятого растянулись еще на десять дней.

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На свободе остается по меньшей мере еще один волк-людоед. Сотрудники департамента лесного хозяйства ищут его при помощи дронов. Кроме того, в округ направлены девять стрелков. Чтобы защитить людей, здания сельсоветов и школ временно превращены в убежища, где можно укрыться на ночь.

Последнее нападение произошло ночью третьего сентября: волки набросились на пятилетнюю девочку, но ее удалось спасти. В ночь на 1 сентября звери утащили трехлетнюю девочку. Кроме того, в первые дни сентября из-за нападений волков пострадали три взрослые женщины.

Ранее индийский эколог Яндвендрадев Викрамсинх Джала сравнил ситуацию в Бахрайче с событиями, которые ему довелось наблюдать 28 лет назад. В 1996 году он шел по следу другой стаи волков-людоедов, орудовавшей в тех же местах. В тот раз хищников долго не удавалось остановить, и они успели растерзать около трех десятков детей.

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      Олег Парамонов
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