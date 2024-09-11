Раскрыты суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 350 бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 350 солдат в Курской области. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Помимо личного состава, противник потерял три танка, три бронетранспортера, артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и семь боевых бронированных машин.

Всего с момента вторжения ВСУ в Курскую область противник потерял более 12200 военнослужащих, отметили в оборонном ведомстве.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.