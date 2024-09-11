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12:40, 11 сентября 2024Россия

Раскрыты суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 350 бойцов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 350 солдат в Курской области. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Помимо личного состава, противник потерял три танка, три бронетранспортера, артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и семь боевых бронированных машин.

Всего с момента вторжения ВСУ в Курскую область противник потерял более 12200 военнослужащих, отметили в оборонном ведомстве.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

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      Никита Абрамов
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