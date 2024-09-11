Россиянка оставила коляску с младенцем на парковке и отделалась условным сроком

Суд в Туле дал 6 месяцев условно матери, оставившей младенца на парковке

Суд приговорил к шести месяцам лишения свободы условно 25-летнюю мать, которая в состоянии наркотического опьянения оставила коляску с младенцем на парковке многоквартирного дома в Туле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Тульской области.

Женщину признали виновной по статье 125 («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу и сам поставил его в опасное для жизни и здоровья состояние») Уголовного кодекса РФ.

Судом установлено, что все произошло в июне в микрорайоне Северная Мыза. Мать, находясь в состоянии наркотического опьянения, оставила малолетнего ребенка без присмотра в детской коляске возле многоквартирного жилого дома. Малыша нашел случайный прохожий, после чего тот был доставлен в местную больницу.

Женщина признала свою вину.

Ранее в Абакане наркозависимый мужчина под видом отца похитил двухлетнего ребенка из детского сада.